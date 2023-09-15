العمل: إطلاق "لجنة خبراء" لتطوير مناهج وبرامج التدريب المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن لجنة الخُبراء المُكلفة بتطوير مناهج خطة التدريب المهني، والبرامج التدريبية والإسترشاديةاجتمعت بمقر "الوزارة" في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لوضع تصور عام بشأن تنفيذ اختصاصاتها بحسب قرار وزير العمل حسن شحاتة، الصادر عام 2023.

وأضافت الوزارة، أن "اللجنة" التي تشكلت برئاسة أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، كلّفت فريق من بينها بوضع إطار، وتصور عام، ومعايير موحدة؛ لاعتماد البرامج التدريبية، ووضع نموذج معياري قياسى للبرامج، على أن يتم مناقشة ذلك في الجلسة القادمة.

وأشارت العمل إلى انتهاء، "اللجنة" لـ أهمية إعداد نموذج مِعياري لتقييم المُدربين حتى تكتمل منظومة التدريب بكافة عناصرها؛ للوصول إلى عنصر بشري مُدرب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي؛ تنفيذاً لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه الحكومة بتنمية مهارات الشباب ،طبقاً لمتطلبات سوق العمل .

وتستهدف وزارة العمل تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024؛ لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تابعة للوزارة تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ مبادرة "مهنتك مُستقبلك"، حيث أن مُدة التدريب فيها تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وتشترط "الوزارة" فى "الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، وإجراء اختبار توجيه مهني؛ لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

ولفتت أنه يحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويسلموا الأدوات الكتابية، والملابس، وأدوات الوقاية، والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة .