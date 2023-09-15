شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل معرض " أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، الجمهور اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ، بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المعرض مساء أمس الخميس ،حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

كما انطلقت معارض "أهلا رمضان " في العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بمحافظات " الأقصر وقنا والقليوبية ، ودمياط وبنى سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية " وغيرها من العديد من المحافظات ، ومن المقرر توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن افتتاح معارض "أهلاً مدارس" يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين وأن المعرض الرئيسى يقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.