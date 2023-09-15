شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قطارا بخط منوف يبدأون اليوم رحلاتهم من "القاهرة" بدل "شبرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الجمعة، 12 قطارًا بهيئة السكة الحديد بخط منوف، للقيام من محطة القاهرة بدلًا من شبرا الخيمة، وذلك ضمن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب، بعد تطوير أبراج الإشارات.

ويتم إلغاء إختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة ) بمحطه شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات (534/124/562/548/550/558/ ، 535/543/549/555/557/123)

وكانت أعلنت الهيئة عن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الماضية 8/9/2023، حيث تم إلغاء إختصار قطارات التهوية الديناميكية العاملة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطه شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات ( 1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35 )

يأتى ذلك استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.