شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تجرى تجارب سحب الدخان بمحطتى السودان والدائرى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء إختبارات مكافحة الحريق، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري) كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو، ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو، وذلك يوم الأحد الموافق 17/9/2023 إعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً .

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات .

ومن المقرر أن تعمل محطات المترو الجديدة فى أكتوبر القادم، حيث تم التشغيل التجريبى بدون جمهور منذ فترة، ويتم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للافتتاح والتشغيل بجمهور.

ويمتد الجزء الثانى بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج.