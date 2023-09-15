سطو مُسلح في عز النهار.. مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة مندوب شركة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:



ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، المتهمين بسرقة أموال بالإكراه من مندوب شركة بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة شكوى من مسؤولى أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم ، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع (مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكتروني - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وقرر بأنه عقب تحصيله مبلغ مالي لتوريده بمقر الشركة المُشار إليها بالمكتب محل البلاغ، فوجئ بقيام " 3 أشخاص" وبحوزتهم "سلاح ناري وسلاح أبيض" بالاستيلاء منه على المبلغ المالي المُشار إليه وهاتفه المحمول.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "أحدهم مندوب بذات الشركة" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة - سلاح أبيض "سكين" - هاتفين محمول "خاصين بالمجني عليه").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بمواعيد توريد المبالغ المالية بشركة التوريد محل البلاغ ، إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها باستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.