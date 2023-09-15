السكة الحديد: وقف تشغيل قطارات المصيف "مطروح - القاهرة".. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل قطاري 523 / 524 (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس)، وإيقاف تشغيل قطارات المصيف (القاهرة / مرسى مطروح) والعكس.

ووفق بيان صادر اليوم الجمعة، يكون إعادة تشغيل قطاري 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس) اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات (548 / 562 / 551 / 121).

كما يتم إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس تزامنا مع انتهاء موسم الصيف وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتي:

اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 النوم (القاهرة / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الاثنين الموافق 18/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023.

واعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس (القاهرة / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023.