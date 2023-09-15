ضبط سمسار وتاجر أقمشة لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع والدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران

ألقت رجال مباحث الأموال العامة القبض على سمسار وتاجر قماش لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع الأول والدرب الأحمر.

وكانت أجهزة الأمن المختصة ضبطت سمسار عقارات، حال استقلاله سيارة "مستأجرة" وبحوزته (مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبي الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات في حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية على أن يقوم بتسليمهم ما يوازى تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد، بالإضافة لقيامه بتلقي الأموال من التجار "الذين يحملون جنسية إحدى الدول" داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبي استيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها واستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.

كما تم ضبط (تاجر قماش - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" -هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.​