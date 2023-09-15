الداخلية تنظم قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية ومواد غذائية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" بتجهز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، وكذا توزيع عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بني سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية) ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.