شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة أن يسود غداً السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

6 أكتوبر 34 23

دمنهور 32 23

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 30 24

رأس سدر 36 26

نخل 32 19

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 29 21

السلوم 29 20

سيوة 34 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 37 28

حلايب 34 28

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 27