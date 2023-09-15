ارتفاع الأسعار والاستثمار.. مقترحات الحوار الوطني خلال الجلسات التخصصية المغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يواصل الحوار الوطني، جلساته التخصصيَّة المغلقة، لبحث مقترحات وتوصيات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان المختلفة.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني وبعض المتخصصين، بعد انتهاء الأسبوع السادس للجلسات، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة "مصادر ارتفاع الأسعار وسُبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.

وناقشوا المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه وغلاء للأسعار وطرق حلولها، علاوة على بحث أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، حيث أشاروا إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.

كما عقد الحوار الوطني، جلسة تخصصية عن "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

واستهدفت الجلسة صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، والتي طُرحت بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي والاقتصادي.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

واستعرضت الجلسة عدة مقترحات في الإطار التنفيذي والتشريعي لتطبيق استراتيجية تضمن الترويج للاستثمار في مصر وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والتسهيل على المستثمرين.

وتعد الجلسات خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.