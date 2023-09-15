لغز جثة متعفنة داخل شقة بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رائحة كريهة أثارت مخاوف سكان عقار ببولاق الدكرور فقرروا اللجوء إلى الشرطة عبر استغاثة بغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة برئاسة اللواء عمرو طلعت لتتكشف حقيقة ما وراء الباب المغلق.

البداية تعود إلى ورود بلاغ إلى العميد علي عبد الرحمن رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بتلقي مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة بدائرة القسم.

فور تلقيه البلاغ، وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب (الجيزة - بولاق الدكرور) بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مقتش الصحة وممثل النيابة العامة.

معاينة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بينت أن الجثة لشخص يدعى "نبيل.س." يرتدي ملابسه في حالة تعفن وعدم وجود آثار عنف بمداخل الشقة أو بعثرة في محتوياتها.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.