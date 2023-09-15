أخبار مصر.. طقس حار غدا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، طقس حار غدا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة.

طقس حار غدا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات للشعب الليبى برا وبحرا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإستمرار تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وزير التموين: طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ25%

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأن الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف، أن حلوى المولد النبوى الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكى مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

عمر العوضى يتأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بذهبية أفريقيا فى الملاكمة

تأهل عمر العوضى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما حصد ذهبية بطولة أفريقيا بالسنغال بالفوز على بطل الكونغو 3/1 .

الزمالك: مستعدون لمواجهة أرتا سولار على النجيل الصناعى ونثق فى اللاعبين

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.

أجواء ساحرة بالعاصمة الإدارية خلال حفل رعاية المنتخبات الوطنية

وسط أجواء رائعة وساحرة بساحة الشعب فى العاصمة الإدارية الجديدة، انطلق حفل رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم بحضور عدد من القيادات والرموز الرياضية.

السكة الحديد: تشغيل قطارى "القاهرة/القناطر " وإيقاف "القاهرة / مطروح"

وجه المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك مصر، بإعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس ) وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ) طبقا للجداول المرفقة .

تعطل حركة المرور والسفر وإغلاق المترو في إسبانيا بسبب الفيضانات

ضربت عاصفة شديدة مدينة مدريد الإسبانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما تسبب في فيضانات عارمة وتعطيل حركة السفر.

ملعب مباراة السوبر الأفريقى جاهز لاستقبال الأهلي واتحاد العاصمة

نشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صوراً لملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف قبل ساعات من استضافة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة.

قوافل ستر وعافية تخدم 80 ألف مواطن فى سدس ببنى سويف خلال يومين

خلية نحل تجوب جميع أنحاء الجمهورية قوافل ستر وعافية 24 تخدم 80 ألف مواطن على مدار يومين وفى مدينة سدس بمحافظة بنى سويف وزعت كراسى متحركة للأشخاص الأكثر احتياجا وقامت بسداد الديون عن الغارمين.

الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية بكافة الأنحاء واعتدال درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على كافة الأنحاء بالجمهورية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

طفرة فى كل مكان.. جولات الرئيس فى قرى حياة كريمة تطمئن المصريين

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على متابعة ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات، والتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات الدورية للقرى التي تشهد تطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".

دراسة جديدة تحذر: الأرض أصبحت غير آمنة للبشرية.. وهذه أبرز التهديدات

وجدت دراسة جديدة أن الأرض الآن "خارج نطاق الحدود الآمنة للبشرية"، وفقاً لصحيفة "مترو"، حيث يحتوي كوكبنا على تسعة عوامل تهدد الحدود الآمنة للبشرية، وهي تغير المناخ، واستنفاد الأوزون، وتحمض المحيطات، واستخدام المياه العذبة، وتغير النظم الأرضية، وفقدان التنوع البيولوجي، ودورات النيتروجين والفوسفور، وتحميل الهباء الجوي في الغلاف الجوي، والتلوث الكيميائي.

الأهلى يحصد السوبر الأفريقى 8 مرات تحت قيادة 5 مدربين.. تعرف عليهم

يستعد الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري لخوض أول مباراة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، عندما يلتقي الفريقان فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي.

إنجاز.. تنفيذ أطول شبكة طرق فى مصر بطول 1200 كم لربط الوادى الجديد بوادى النيل

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تحقيق إنجاز تاريخى بدعم الرئيس السيسي فى قطاع الطرق تضمنت تنفيذ أطول شبكة طرق بالمحافظة بأطوال تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، مقسم لمسافات يبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

شاهد كيف رفعت "حياة كريمة" مستوى معيشة أسرة مصرية من البحيرة

ساهمت مبادرة حياة كريمة في تغيير معيشة المواطنين في قرية زاوية صقر، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق الطفرة التنموية في جميع محافظات مصر.

كاف يختار مصطفى عبده للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مصطفى عبده، نجم النادى الأهلى الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى، خلال المباراة التى تجمع الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى مساء اليوم الجمعة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد العاصمة.. الشحات وأفشة وكهربا فى الهجوم

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقى.

وزير الاتصالات: شركة عالمية تطلق مبادرة لتدريب 5 آلاف شاب على البرمجيات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة؛ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "فى إم وير" VMware العالمية المتخصصة في مجالات البنية التحتية السحابية بشأن إطلاق مبادرة Multi-Cloud ضمن برنامج أكاديمية "في إم وير" VMware لتكنولوجيا المعلومات.

الأهلى يواجه الإسماعيلى 8 أكتوبر فى الدورى باستاد برج العرب

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 8 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الأهلى والإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى، وتنطلق المباراة فى تمام السابعة مساء.

ارتفاع الإصابات بفيروس "نيباه" فى ولاية كيرالا الهندية لـ 6 حالات

أعلنت السلطات الهندية ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس نيباه فى ولاية كيرالا الواقعة جنوبى البلاد إلى 6 حالات.

رأفت الهجان أبرزها.. دراما مصرية خلدت ذكرى نصر أكتوبر.. فيديو

دور كبير للدراما المصرية فى تناول نصر حرب أكتوبر المجيدة، الذى يحتفل به الشعب المصرى يوم 6 أكتوبر من كل عام، تخليداً لتلك الذكرى العظيمة.

رسميا.. إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للأبطال من 24 إلى 29 ديسمبر

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

الإسكان: تسليم أول رخصة بناء بمنطقة السلام فى الشروق ودراسة باقى الطلبات

سلم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أول رخصة بناء بمنطقة السلام بامتداد مدينة الشروق، كنتيجة ختامية لأعمال التقنين، حيث سبق تلك الخطوة سلسلة من الدراسات من خلال اللجان المختصة لتقنين قطع الأراضي محل البحث، وجارٍ دراسة باقي الطلبات تمهيدًا لاستخراج باقي الرخص، وذلك لوضع المناطق المضافة في نطاقها القانوني للوصول بالصورة العمرانية التي تستهدفها الهيئة للقضاء على كافة مظاهر العشوائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أسوشيتدبرس: بدء إضراب 13 ألفا من عمال صناعة السيارات بأمريكا

بدأ نحو 13 ألف من العاملين فى صناعة السيارت الأمريكية إضرابا اليوم، الجمعة بعدما فشلت المفاوضات التى أجراها قادة العمال من أجل سد الفجوة الكبيرة بين مطالب النقابات العمالية فى محادثات العقود، وما تريد شركات السيارات الثلاثة الكبرى فى ديترويت أن تدفعه لهم.

وزير المالية: العضوية في "بريكس" تسهم في توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عضوية مصر في "بريكس" تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.