احتفظت بالجثة تحت السرير.. سيدة المرج كسرت رأس زوجها الكفيف ومزقت جسده بالسكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل التحقيقات مع ربة منزل متهمة بقتل زوجها "الكفيف"، بسبب خلافات أسرية.

وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت السيدة بارتكابها للجريمة، مشيرة إلى أنها تشاجرت مع زوجها فقامت بضربه بـ"يد كوريك خشبية" ما تسبب في تهشم رأسه، وطعنته بعدها 6 طعنات بالجسد مستخدمة سكينا، بسبب رفضه إعطاءها مبلغا ماليا.

وأكدت المتهمة أنها حاولت التخص من الجثة لكنها فشلت في نقلها، فوضعته أسفل سرير غرفة النوم، وغطأته بـ ملاءة سرير ووجهت المروحة على جثمانه كي لا تفوح منه الرائحة، وبعد مرور يومين بدأت الرائحة تظهر، فقررت التخلص منه بإلقاء جثمانه أسفل سلم العقار.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب كفيف "سعيد أحمد"، 39 عامًا، مصابًا بـ6 طعنات بالجسد، ومن خلال التحريات تبين أن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لتولى التحقيق.