جثة و4 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الكريمات جنوب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ربع نقل وانقلابها قبل بوابة الكريمات بنحو 2 كم.

أسفر الحادث عن حالة وفاة و4 مصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.