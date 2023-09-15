فؤاد علام تعليقا على سد النهضة: أطراف خارجية تساعد إثيوبيا.. وأتمنى ألا نصل لهذا الموقف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، إن إثيوبيا بمساعدة أطراف خارجية تسعى إلى وضع مصر في موقف حرج من خلال سد النهضة، وقد يضطرها للدخول في عمليات عسكرية في هذه المنطقة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": أتمنى ألَّا نصل لها وأن يكون هناك سبيلًا لمعالجة هذه القضية بطرق أخرى غير العمليات العسكرية، لأنه إذا اضطررنا إلى أن ندخل في عملية عسكرية ستكون مكلفة ومؤثرة جدًا ونتائجها غير مضمونة بشكل أو بآخر.

وتابع: إذا اضطررنا إلى استخدام العنصر العسكري، سيكون رد الفعل الدولي إدانة مصر بشكل قد يتسبب في وضع محرج جدًا لها وللمسئولين.

وأشار إلى أنها ستكون فرصة قوية جدًا للتنظيمات الإرهابية في أن تعمل في الداخل بقوة لتحقيق أهدافها.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أصدرت بيانًا بشأن سد النهضة الإثيوبي نصَّ على: اتصالاً بما تم الإعلان عنه يوم الأحد ١٠ سبتمبر الجاري حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

وأضاف: اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي.. وهذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئًا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد