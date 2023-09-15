النمو والابتكار برنامج بالمدرسة الصيفية لمركز ريادة أعمال جامعة عين شمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

استضاف مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية TU Berlin فعالية المدرسة الصيفية لطلاب جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتعد المدرسة الصيفية ضمن أنشطة مشروع Innovation Solutions for Industry 4.0 in Egypt بالشراكة مع جامعة بريل التقنية و ممول بالكامل من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى و وزارة التعليم والبحث العلمى بألمانيا.

ويعد الباحث الرئيسى للمشروع ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ والمشرف العام على أنشطة مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس، ومساعد باحث الدكتورو وئام محمود المدير التنفيذى لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس وفريق العمل الدكتور محمود شمس مدير العمليات بمركز الابتكار وريادة الاعمال، لبنى رفعت مدير مشروع بمركز الابتكار وريادة الأعمال.

وعمل الطلاب والخربجين والشركات الناشئة من جامعة عين شمس في المسابقة على صقل خبراتهم في الابتكار وريادة الأعمال ورفع أفكارهم قدرات الشركات الناشئة تحصل على المزيد من الجر السوق ولديها رؤية واضحة وموجزة.