شاهد إنجازات البنية التحتية فى بنى سويف لجذب الاستثمارات.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة بني سويف، إنجازات عديدة في مجال البنية التحتية لجذب الاستثمارات، لتتحول المحافظة إلى جاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي لتوفر آلاف من فرص العمل لأبنائها.

وحرصت الدولة على تطبيق خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات، ففي قطاع الطرق والكباري تم إنشاء محور عدلي منصور من أكبر المحاور العرضية على النيل على مستوى الصعيد وتجاوزت تكلفته مليار جنيه، كما تم إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة.

ويجري العمل حاليا في محور الفشن الحر على النيل، كما تم إطلاق مشروع محطة بني سويف للكهرباء بغياضة من أكبر المحطات عالميا التي نفذتها مجموعة سيمنز.