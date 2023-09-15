شكرا لقرائتكم خبر عن الحلم أصبح حقيقة.. بنى سويف بلا عشوائيات بفضل مشروعات الدولة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية، على تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، ولم تغفل الدولة المناطق العشوائية في محافظة بني سويف.

وتشهد محافظة بني سويف، خطة موسعة للقضاء على العشوائيات في مشروع تطوير القرى "حياة كريمة"، وتغطى الخطة جميع المراكز بالمحافظة، خصوصا مراكز ببا وناصر والواسطى والفشن، وتم إنشاء 3 أسواق حضارية متطورة بقرى بهبشين والرياض وسدس، وتم إنشاء 4 مواقف بقرى غياضة الشرقية وصفط راشين وسدس وبهبشين.

أيضا تم إنشاء 5 وحدات إطفاء بقرى سدس ودنديل وقمبش والحمام وأشمنت، وتبلغ تكلفة مشروعات الإدارة المحلية في مراكز وقرى حياة كريمة حوالي 50 مليون جنيه.