السرقة هي الدافع.. تفاصيل التحقيقات في مقتل تاجر بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بأكتوبر، تفاصيل التحقيقات في مقتل تاجر داخل شقة بمنطقة أكتوبر.

وأوضحت التحقيقات، أن جثة الضحية بها إصابات، مشيرة إلى أن شخصين استدرجاه لشقة، واعتديا عليه حتى لفظت أنفاسه الأخيرة، بهدف سرقته.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة تاجر به إصابات.

بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن شخصين استدرجا المجني عليه لشقة مستأجرة، واعتديا عليه حتى فارق الحياة، واستوليا على متعلقاته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.