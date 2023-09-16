النيابة تحقق في مقتل شاب طعناً على يد جاره بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود سعيد:

تجري النيابة العامة بالأميرية، التحقيق في مصرع شاب على يد جاره بعدة طعنات نافذة بالجسد، في مشاجرة بسبب خلافات نشبت بينهما.

وطالبت النيابة بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي؛ للتشريح وبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وطلبت النيابة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الأميرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين مقتل شاب بطعنة سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.