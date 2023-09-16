اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أنه في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.