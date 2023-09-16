شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بعداد رئيسى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة وإجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) لأول مرة، وذلك للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص.
أولا: توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)المستندات المطلوبة
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.
3- سند الحيازة أو الملكية.
4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد) .
5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .
7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) .
8- بطاقة الرقم القومي للعميل .
9- إيصال مياه من أقرب جار.
10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.
11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.-الإجراءات
1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.
2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.
3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .
4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.
5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).
6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .
7- قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.
8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
9- توقيع العميل للعقد.
10- الانتهاء من تقديم الخدمة.
ثانيا: توصيل خدمة مياه الشرب و الصرف الصحى (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط حكومي)-المستندات المطلوبة
1- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.
2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل أو أمر إسناد العميلة.
3- إيصال كهرباء حديث يخص مكان التوصيل (ان وجد) .
4- بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن .
5- تفويض الجهة الحكومية بمن سيقوم بالإجراءات.
6- صورة بطاقة المفوض .
7- أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.-الإجراءات
1- طلب معتمد من الجهة طالبة توصيل الخدمة .
2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.
3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .
4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.
5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط ) .
6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .
7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن .
8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
9- توقيع العميل للعقد .
10- الانتهاء من تقديم الخدمة.
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