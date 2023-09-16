شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يطلب موظفى أمن.. تعرف على الشروط وأماكن التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، ومن بين الاستعدادات توظيف أشخاص جدد ضمن مهام تشغيل المحطات، حيث أعلن الخط الثالث عن وظائف أمن إدارى بالمحطات.. وفى النقاط التالية أهم التفاصيل.. المحطات المقرر العمل بها "السودان - امبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج " مقرر بدء تشغيل المحطات في أكتوبر القادم. تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ". الراتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل في الإسبوع. يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ". من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " . الوظائف هي تنظيم الحركة على ارصفة المترو والأمن العام بالمحطة

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