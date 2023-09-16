جثتان و15 مصابا في حادث مروع بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات، صباح السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد استراحة بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن حالتي وفاة و15 مصابا نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج مع إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.