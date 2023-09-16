شكرا لقرائتكم خبر عن هلال ربيع الأول يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر لشهر ربيع الأول 1445 بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 15 سبتمبر 2023 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الإقتران يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 عند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة منهيا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.

خلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

اضافة لذلك اعتبارا من هذه الليلة ستبدأ رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب حيث سيقترن بكوكب المريخ والذي سيكون (اعلى يسار القمر بالنسبة للراصد ) وبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب الأخرى والنجوم البراقة في سماء الليل وهو يتحرك باتجاه الشرق أثناء دورانه حول الأرض.