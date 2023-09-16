شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بالالتزام بالسعر الاسترشادى للزى المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الإدارات التعليمية والمدارس، بالالتزام بالسعر الاسترشادى للزي المدرسي من خلال الوحدة المنتجة بالإدارات، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وعدم الضغط عليهم.

ونبه مدير المديرية بالالتزام بالقرار الوزارى رقم 2023/167 والالتزام بالزي الموحد لكل صف على حدة وعدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى المدرسى من جهة محددة أو أماكن محددة.

وفي إطار استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، شدد أشرف سلومة على ضرورة التأكد من سلامة المبانى المدرسية من الداخل والخارج والإبلاغ فورا عند رؤية شروخ أو تصدعات والتأكد من توافر مصادر الكهرباء وسلامتها والتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر سلات لجمع المخلفات مع توافر التهوية الجيدة داخل الفصول.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحى وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتسم بالاحترام والتقدير وتليق بمكانة المعلم لتطبيق الرضا الوظيفي، منبها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية التى توفر السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.