قتيل ممزق بسكين.. ليلة الدم في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الهرم غرب الجيزة جريمة قتل راح ضحيتها شخص بطعنات سكين.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل بها جروح نافذة إثر اعتداء بآلة حادة.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي.

معاينة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم بينت مقتل شخص يدعى "علاء.ن." بطعنات نافذة بالجسم إثر مشاجرة بينه وبين آخر اعتدى عليه بسكين فأرداه قتيلا بسبب خلافات بينهما.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.