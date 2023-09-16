قريبها قتلها وسرقها.. الداخلية تكشف تفاصيل جثة مسنة القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل مسنة بالقليوبية بقصد السرقة وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة

. تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها. أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجني عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")

. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالي من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه

. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.