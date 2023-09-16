جريمة في مدق جبلي.. الداخلية تكشف لغز اختفاء سائق بشق الثعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء سائق بالقاهرة وضبط مرتكبا الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (عامل رخام) بغياب شقيقه (سائق - مقيم بمحافظة أسيوط) حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق، وعامل خردة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجني عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما العثور على جثة المجني عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح ناري فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.