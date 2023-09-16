مُكبل الأيدي.. الداخلية تُحرر شخص مُختطف في السويس وتضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف شخص بالسويس وتمكنت من تحرير المُختطف وضبط مرتكبي الواقعة.



تبلغ لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس، بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزال شخص مكبل الأيدي وإدخاله عنوة بأحد المنازل بمنطقة الأربعين بالسويس.



عقب تقنين الإجراءات باستهداف المنزل المشار إليه تبين تواجد (عامل لحام - مقيم بالجيزة) بالدور الثاني بإحدى الغرف داخل شقة مغلقة وبمناقشته قرر بوجود خلافات مالية بين مالك المنزل وزوج شقيقته قام على إثرها مالك المنزل بالاتفاق مع (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") على اختطافه للمساومة على تسوية الخلافات المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.