طعنة في الصدر أنهت خلافات صداقة.. طالب قتل راعي أغنام بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل راعي أغنام بالبحر الأحمر بسبب خلافات بينه وبين صديقه وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلايب بمديرية أمن البحر الأحمر من الوحدة الصحية باستقبالها جثة (راعي أغنام، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعني نافذ أعلى الصدر.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(طالب، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالرأس) على إثر خلافات صداقة بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.