لأول مرة عبر 5579 جمعية.. "الزراعة" تمد فترة صرف الأسمدة حتى 30 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إنه تم مد فترة صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى 15 سبتمبر للمرة الأولى، وما أن قاربت الفترة على الانتهاء حتى وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدة الفترة مرة أخرى حتى 30 سبتمبر، وسيبدأ الموسم الشتوي مع بداية شهر أكتوبر.

وأضاف عيسى، في بيان اليوم السبت، أنه يتم صرف الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 4311 جمعية ائتمان و691 جمعية إصلاح زراعي و577 جمعية استصلاح أراضٍ.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى أن تدعيم الخدمات للمزارعين، ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري نحو 8 ملايين طن أسمدة، بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

يذكر أن الأسمدة تعد من أهم العوامل التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، فهي تُمد النباتات بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها لنموها وتطورها؛ لذا تسعى وزارة الزراعة إلى تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المزارعين في الحصول على حصة الأسمدة خلال الموسم الزراعي.