شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تسجل 61 جنيهًا للكيلو فى المزرعة.. والبلدى بـ112 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 61 جنيها للكيلو فى المزرعة والبلدى 112 جنيهًا داخل بورصة الدواجن، والساسو بـ91 جنيهًا فى المزرعة والأمهات بـ58 جنيهًا.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي مشيرًا الى انه خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .

وأكد القصير أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.