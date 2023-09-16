شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل محافظة بنى سويف ويلتقى أهالى قرية سدس الأمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية. وكان أهالى بنى سويف احتشدوا فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة. استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (1)

استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (2)

استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (3)

استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (4)

استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (5)

استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (6)

استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (7)

استقبال اهالى بنى سويف للرئيس السيسى (8)

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