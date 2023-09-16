الرئيس السيسى يدير حوارا مع أبناء محافظة بنى سويف ومتطوعى حياة كريمة

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية.

محمد يوسف

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