شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يدير حوارا مع أبناء محافظة بنى سويف ومتطوعى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدار الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية.
وكان أهالى بنى سويف احتشدوا فى انتظار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.
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