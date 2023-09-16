شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "رغم الظروف ما حدش هيوقفنا عن تغيير حياة أهالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى أهالى محافظة بنى سويف، قائلا: "كل مرة أقابل الشباب والشابات المتطوعين وأشوف الحاجات الجميلة اللى بيعملوها .. أقول ما حدش أبدا رغم الظروف الصعبة اللى إحنا فيها هيوقفنا أبدا عن الطريق اللى إحنا ماشيين فيه.. ونغير حياة أهالينا".

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.