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الرئيس السيسى: "رغم الظروف ما حدش هيوقفنا عن تغيير حياة أهالينا"

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى أهالى محافظة بنى سويف، قائلا: "كل مرة أقابل الشباب والشابات المتطوعين وأشوف الحاجات الجميلة اللى بيعملوها .. أقول ما حدش أبدا رغم الظروف الصعبة اللى إحنا فيها هيوقفنا أبدا عن الطريق اللى إحنا ماشيين فيه.. ونغير حياة أهالينا".

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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