شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يزور أسرة بقرية سدس الأمراء.. وصاحب المنزل يهديه مسبحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة إحدى الأسر خلال زيارته لقرية سدس الأمراء، كما ألقى التحية على الأهالى المحتشدين من خلال بلكونة الشقة.

وقال رب الأسرة للرئيس السيسي: "هذا البلد رأى خيرا لم يراه من قبل، وهذه خطة ألفية، ونحن كأهالى سدس الأمراء ندعو لك يا ريس، وحضرتك لازم تتغدى معانا يا ريس، وأهدى الرئيس مسبحة، وقبل كتفه".