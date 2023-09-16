شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أهالينا الكرام في محافظة بنى سوف.. الشعب المصري العظيم.. أستهل حديثي إليكم اليوم في هذا الجمع العظيم من أبناء صعيدنا الغالي بأن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة بني سويف: "تلك التحية واجبة لكل مصري ومصرية يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة وأؤكد لكم جميعا بان يقيني الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام.