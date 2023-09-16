شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ستظل مصرنا نقطة التلاقى وحبها سر قوتنا ووحدتنا وضامن بقائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، إن شعب مصر العظيم ستظل مصرنا نقطة التلاقى التي تجمع المصريين في حبها وهى سر قوتنا ووحدتنا هي ضامن بقائنا وأمالنا في وطن يليق بعراقته وإشراقة مستقبله، وستبقى مصر إن شاء الله هي مبتدأ الأمر وخبره، وبنا جميعا إن شاء الله، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.