"باس إيديها وهرب".. حبس فني صيانة سنة بتهمة التحرش بأجنبية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم السبت، فني بشركة لصيانة الأجهزة الكهربائية بالحبس سنة بتهمة التحرش بموظفة أجنبية.

جاء في أمر الاحالة أن المتهم "ك. أ" تحرش جنسيا بالمجني عليها بأن أتي قِبلها أمورا جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حياءها، بأنه لما اختلى بها بمسكنها بالمقطم جاء في مرمي بصرها حاسرًا عن نفسه ملابسه كاشفًا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها، فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها.

قالت المجني عليها إنه حال تواجدها بالشقة مسكنها طرق المتهم عليها الباب ففتحت، وإذ به يحدثها بالعربية التي لا تفهمها، إلا أنها فهمت من حديثه وإشارته أنه حضر لإصلاح سخان الحمام فأوصلته إليه، وبعد خروجه فوجئت بالمتهم يقبل يدها مقررًا لها بالإنجليزية أنها جميلة فحاولت طرده من الشقة، وقامت بالصراخ مستغيثه بقاطني العقار ففر المتهم هاربًا.

دلت التحريات وأقوال شهود العيان على صحة الواقعة واقتراف المتهم لها قاصدًا حصوله على منفعة جنسية من المجني عليها.