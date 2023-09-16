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ضبط عاطل في الشرقية بحوزته 41 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بالشرقية بحوزته 41 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أفادت قيام (عاطل، له معلومات جنائية) بالإتجار في المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، بحوزته (41 ألف قرص مخدر– مبلغ مالي).
بمواجه المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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