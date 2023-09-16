الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه.. حزمة توجيهات رئاسية للتخفيف عن المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

وقال الرئيس إن الحزمة الجديدة تشمل ما يلي:

1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه

4- زيادة الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.

5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

7- إطلاق البنك الزراعي مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل يناير 2022.

8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد أقساط هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.