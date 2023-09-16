كارنيهات وكشوف قيد.. "الصحفيين" تعلن تفاصيل النصب على المواطنين باسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه في دور النقابة ومجلسها الحالي، في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحافة، الأمر الذي يسيء إلى النقابة ومهنة الصحافة، ضبطت أجهزة الأمن متهمًا بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين والنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص.

وأضاف عبد الرحيم، في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، أن ذلك جاء بناءً على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين إلى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي، تقدم بها الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ضد المتهم (أ. ر. م. م. أ) المقيم بدائرة قسم ثاني المنصورة، مشيرًا إلى أن النقيب تقدَّم ببلاغ آخر إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد المتهم ذاته.

ولفت سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى أن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام تضمن كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة؛ والتي تفيد تزوير المتهم كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، موضحًا أنه عقب تقديم البلاغ مباشرةً تحركت أجهزة الأمن وداهمت مكتب ومنزل المتهم وضُبط بحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة إلى نقابة الصحفيين، و4 أكلاشيهات بأسماء مختلفة، ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة، ومجموعة من المحررات المتنوعة، و4 أجهزة كمبيوتر، وطابعتان، ووحدة تخزين متنقلة، ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، وسخان حراري، وضُبط هاتفه المحمول وبفحصه تبيَّن أنه يتضمن كل نشاطه.

وأشار إلى أنه تبيَّن من معلومات النقابة أن المتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع تحت مسمى "م. اليوم العربية"، ويعمل به بعض الشباب، وحصل منهم على مبالغ مالية كبرى مقابل استخراج كارنيهات لهم من 7 محافظات، ونصب على بعض الموجودين في الدول العربية، لافتًا إلى أن أساليب النصب تعتمد على تزوير كشوف القيد الخاصة بالنقابة وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية؛ منها 50 ألف جنيه من أحد المتهمين على تقديم سيارة وشقة في النقابة، وكان يلتقط صورًا من أمام سلم النقابة لإيهام ضحاياه أنه دائم التردد على نقابة الصحفيين.

وتابع سكرتير عام نقابة الصحفيين أن أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى نيابة المنصورة وقرَّرَت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة النصب والتزوير وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن عقوبة إدارة موقع دون ترخيص لا تقل عن مليون ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، وعقوبة النصب والتزوير تصل إلى السجن المشدد.

وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الخطورة في الأمر أنه لم يكتفِ بتزوير كارنيه النقابة؛ بل يدير كيانًا وهميًّا آخر اسمه النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة.

وشدد عبد الرحيم على أن الأخطر من ذلك أن المتهم يستخرج بطاقات رقم قومي لضحاياه تحت مسمى محرر إلكتروني في جريدة "م. اليوم العربية".​