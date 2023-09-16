شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: "الظروف صعبة صحيح.. وأنا منكم وحاسس بيكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا شك أن الظروف صعبة صحيح، بس خلوا بالكم يعني بقالنا 4 سنين في ظروف صعبة جدا، سنتين منهم الدنيا كلها والعالم كله علشان موضوع كورونا واللى حصل، وسلاسل الإمداد تأثرت تأثرا كبيرا والعالم والاقتصاد كله توقف لكن إحنا متوقفناش علشان إحنا ورانا حلم كبير قوي شغالين فيه، وكنا نامل إن الأمور أحسن لكن جت أزمة تانية كبيرة وكان ليها تاثير كبير وحاولنا بظروفنا الاقتصادية الصعبة اللى بقول فيها لكم افتكروا كويس لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي قلنا إذا نجحنا فيها ننطلق لآفاق أفضل كان معدل النمو متقدم وصلت إلى 5.8 % وكنا نأمل أكتر من كده".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بنى سويف: "أزمة ما زالت مستمرة حتى الآن "حرب أوكرانيا".. إحنا بنتكلم في كل سنة مش عاوز أقول أرقام لكن ممكن أقول رقم ممكن ننتبه إن إحنا بنستورد كميات كبيرة من القمح والذرة وزيت الطعام وارتفاع اسعارهم كان ليهم تاثير كبير حاولنا كدولة ان الأسعار متنعكس بقوة على الناس وتمثل الثمن الحقيقى بتاعها".

تابع الرئيس: "بتكلم عن 10 ملايين طن قمح لو الطن الواحد زاد 100 دولار إحنا بنتكلم في أرقام كبيرة علشان نوفر عيش الخبز.. بقول الكلام ده ليكم لما بقول ان انا منكم وحاسس بيكم".