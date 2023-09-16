شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: عددنا 110 ملايين ونستوعب 10 ملايين ضيف فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف: إحنا في مصر عددنا 110 ملايين وعندنا ضيوف 10 ملايين، وبفضل الله مستوعبينهم في مصر، وعلى المستوى الشخصى حاسس إن ربنا ساترها علينا.

وأضاف الرئيس السيسي: أرجوا إنكم تقبلوا شرحى للظروف، واشكركم على الصبر، والتحمل وبقول يارب يعينا كلنا، إحنا مش بنعمل حاجة وحشة لمصر في كل قراراتها وسياساتها، إحنا مش بنؤذى حد، وبنحاول نكون عمل خير في كل حاجة وشكرا جزيلا.