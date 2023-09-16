شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه الشكر لأهالى محافظة بنى سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه الرئيس السيسى بالشكر لأهالى محافظة بنى سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الرئيس فى تدوينة عبر تويتر "أتوجه بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي بما شهدته اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين.

وإنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.

شكرا لكم من كل قلبي.. ودائما وأبدا تحيا مصر".