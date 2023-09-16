شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر من ماكينات الصراف الآلى لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجاري، حيث أشارت الى استمرار الصرف اليوم السبت من ماكينات الصرف الألي وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وعلى جانب أخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات سبتمبر لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.