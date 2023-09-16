نقيب العاملين بالبناء والأخشاب: قرارات الرئيس تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا

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القاهرة - سامية سيد - أشادت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بني سويف.

وأكد عبد المنعم الجمل، في بيان له اليوم، أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مناسب، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على أغلب الأسر المصرية، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال: قرارات الرئيس تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا، لاسيما وأنها شملت العاملين في الدولة والقطاع الخاص، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار الجمل، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندة المواطنين في مجابهة الأعباء المعيشية، متوقعا أن يكون لهذه القرارات الرئاسية مردود إيجابي كبير بين جموع المواطنين.

وطالب عبد المنعم الجمل، بأهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية.