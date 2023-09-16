شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حياة كريمة ببني سويف: ننفذ 1600 مشروع بتكلفة 12 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد جبر منسق حياة كريمة في محافظة بني سويف، أن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في بني سويف بها أكثر من 1600 مشروع بتكلفة 12 مليار جنيه تغطي كل المشروعات، مفيدا بأنهم قاربوا على الانتهاء من 85% من المشروعات في المرحلة الأولى.

وأشار الدكتور محمد جبر، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنهم اقتربوا من انهاء 85% من المشروعات في المرحلة الاولى وبدأوا في مشروعات الاتصالات وانتهوا من تنفيذ الطرق بطابع حضاري، مفيدا بأن المرحلة الأولى بها 66 قرية ب218 تابع.

وأوضح الدكتور محمد جبر، أن 99% من الأراضي التي تم أخذها لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة هي من تبرعات الأهالي لإقامة محطات صرف صحي ومدارس ومراكز شباب، لافتا إلى أنهم انشئوا 45 مستشفى أو مركز طب اسرة في المرحلة الاولى.