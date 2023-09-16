شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يثمن قرارات الرئيس السيسي حول الأجور والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى القرارات الهامة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، وتأتى هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت فى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفى الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

وأضاف التحالف فى بيانه أن هذه القرارات تعكس مدى انحياز السيد الرئيس للمواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى، كما أنها تُعد خطوة هامة فى طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

والتحالف إذ يثمن هذه القرارات ودورها فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، فإنه يؤكد على أن الدولة القوية التى استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك على التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التى تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.